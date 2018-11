vor etwa einer Stunde

Besitzer nach Lagerhallenbrand im Allgäu vermisst

Eine Lager- und Werkzeughalle ist am Donnerstagnachmittag in Buchenberg (Lkr. Oberallgäu) komplett abgebrannt. Der Besitzer der Halle, in der auch Fahrzeuge abgestellt waren, wird vermisst, so die Polizei. Vielleicht war er im Gebäude.