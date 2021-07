Besitz von Kinderpornos: Polizeibeamter auf Bewährung verurteilt

Ein 26-jähriger Polizist ist vom Amtsgericht Lichtenfels zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden und verliert seinen Beamtenstatus. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann hunderte kinderpornografische Bilder und Videos besessen und verbreitet hatte. Zudem hatte er Frauen in intimen Situationen, beispielsweise im Schlafzimmer oder der Dusche, gefilmt. Die Ermittler fanden hunderte Bilder und Videos auf dem Handy und Speichermedien des Angeklagten.

Polizist macht intime Filmaufnahmen von Kolleginnen

Der Polizeibeamte hat vor Gericht alle Taten vollumfänglich eingeräumt und bereits Schmerzensgeld an die Opfer gezahlt. Auch in den Räumen der Bereitschaftspolizei Würzburg hatte der Mann nach BR-Informationen intime Filmaufnahmen seiner Kolleginnen hergestellt. Diese Taten waren allerdings nicht Teil der Anklage, weil sie bereits verjährt waren.

Dem heute 26-Jährigen gelang nach BR-Informationen im Rahmen der ersten polizeilichen Vernehmungen die Flucht durch ein Toilettenfenster der Polizeiinspektion, weswegen er nach seiner Festnahme auch zwei Monate in Untersuchungshaft verbringen musste.

Großes Interesse: Prozess findet am Landgericht Coburg statt

Der Richter am Jugendschöffengericht sprach in seinem Urteil von einer erheblichen Anzahl an Straftaten, die nicht akzeptabel seien und hinter jedem Bild ein Einzelschicksal eines Kindes stehe. Das inzwischen rechtskräftige Urteil bedeute zwingend den Verlust seines Arbeitsplatzes und des Beamtenstatus.

Die Verhandlung fand vor dem Jugendschöffengericht statt, da der Mann bei einigen Taten noch als Heranwachsender galt. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses fand der Prozess im Landgericht Coburg statt.