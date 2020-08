Besetzung von Kränen beendet: Bauarbeiter erstreiken Lohn

Im Streit um nicht bezahlte Löhne bei aktuell laufenden Bauarbeiten eines Wohnquartiers in Regensburg haben sich die streikenden Bauarbeiter und der Bauträger geeinigt. Der Bauherr hat eine fünfstellige Summe an den direkten Chef der Bauarbeiter überwiesen. Der soll dann die Löhne an die Arbeiter auszahlen. Nach Angaben der Bauarbeiter hatte ein dazwischengeschalteter Subunternehmer die Löhne der rund 20 Bauarbeiter rund zwei Monate lang nicht ausgezahlt.

Bauherr überwies fünfstellige Summe

Heute Vormittag gab es dann aber laut Polizei eine Einigung. Der Bauherr hat demnach eine fünfstellige Summe direkt an die Firma der Arbeiter überwiesen. Zuvor sollen Zahlungen des Investors bei einer zwischengeschalteten Firma hängengeblieben sein. Auch wenn die endgültige Bestätigung des Eingangs der Zahlung beim Subunternehmer noch aussteht, verließen die vier Arbeiter heute kurz nach Mittag freiwillig ihre Kräne. Nach dem Abstieg ging der erste Griff der vier Bauarbeiter zur Wasserflasche. 23 Stunden hatten sie zuvor zum Teil bei Hitze in 55 Meter Höhe verbracht. Keiner der vier Arbeiter benötigte nach fast einem Tag auf dem Kran eine ärztliche Behandlung, zeigte sich die Einsatzleiterin der Polizei erfreut.

Nach Deutschland wollen sie nicht mehr zum Arbeiten kommen

Die vier Arbeiter werden jetzt in ihre Unterkünfte nach Kelheim gebracht und wollen dann zurück nach Italien. Er habe schon auf vielen Baustellen in Italien und Frankreich gearbeitet, sagte einer von ihnen. "Nach Deutschland werden wir aber sicher nicht mehr zum Arbeiten kommen." Aus Sicht der Polizei haben sich die Männer nichts zuschulden kommen lassen. Die Arbeitsbedingungen und Unterlagen aller Arbeiter auf der Großbaustelle hatte heute auch der Zoll kontrolliert.

Anwohner zeigten Verständnis für die Arbeiter

Viele Anwohner zeigten Verständnis für die streikenden Arbeitern. Auch Essen und Getränke wurden ihnen gebracht. Außerdem gab es am Mittag eine spontane Solidaritäts-Kundgebung an der Baustelle. Eine weitere soll heute um 18 Uhr auf dem Neupfarrplatz stattfinden.

Auf der Baustelle in Regensburg-Königswiesen baut ein Unternehmen aus Weiden mehr als 500 Wohnungen. Außerdem sollen in dem Komplex Supermärkte und weitere Gewerbebetriebe unterkommen.