Beschwerdetelefon für "Rock im Park" in Nürnberg

Anlässlich des Festivals "Rock im Park" hat die Stadt Nürnberg ein Beschwerdetelefon vor Ort eingerichtet. Dort nehmen Mitarbeiter Klagen über Lärm und andere Beschwerden zur Veranstaltung entgegen. Wie die Stadt mitteilt, ist es bis Sonntag (5.6.22), jeweils von 16.00 bis 1.00 Uhr unter der Telefonnummer 0911 / 81 86 174 erreichbar.

Beschwerden werden dann an einen externen Sachverständigen weitergegeben, der während der gesamten Veranstaltungsdauer misst und dokumentiert, ob die erlaubten Werte bezüglich des Lärms eingehalten werden.

Richtwerte für Lautstärke von Musik

An der nächstgelegenen Wohnbebauung sind bis 23.00 Uhr 60 Dezibel erlaubt, bis 1.00 Uhr 55 Dezibel und bis 2.00 Uhr 50 Dezibel. Private Musikboxen, Autoradios und ähnliche Schallgeräte der Besucherinnen und Besucher dürfen außerhalb des Veranstaltungsgeländes nicht hörbar sein. Dabei handelt es sich um einen Mittelungspegel über zehn Minuten. Laut Stadt sei ein Open-Air-Festival auch bei Einhaltung der festgesetzten Richtwerte leider über das Festivalgelände hinaus zu hören, bei ungünstigen Wind- und Wolkenlagen auch weiter entfernt. Insbesondere die starken Bässe würden häufig als besonders störend und laut empfunden.

Wie das Ordnungsamt der Stadt Nürnberg mitteilt, darf in den Nächten auf der großen Bühne auf dem Zeppelinfeld jeweils bis 23.00 Uhr gespielt werden, auf der kleineren Bühne hinter der Arena bis 1.00 Uhr. In der Arena darf in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag bis 2.00 Uhr gespielt werden, in der Nacht von Sonntag auf Montag bis 1.00 Uhr.