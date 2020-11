Strikte Corona-Regeln in Passau: Polizei kontrolliert

Da der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Passau auf über 400 gestiegen ist, gelten dort seit heute strengere Corona-Auflagen. Die Ausgangsbeschränkungen und die Einhaltung der Maskenpflicht werden von der Polizei vermehrt kontrolliert.

Straßen sind vergleichsweise leer

Die Stadt ist heute, im Vergleich zu anderen Samstagen zu dieser Jahreszeit, vergleichsweise leer. Nur wenige Menschen sind auf den Straßen und in der Fußgängerzone unterwegs. Die Ausgangsbeschränkungen spüren auch die Standbesitzer auf dem Wochenmarkt vor dem Dom. Einige Händler berichten von bis zu 90 Prozent weniger Kundschaft.

Polizei: nur wenige Verstöße, Telefon durchgehend belegt

Bislang musste die Polizei nur wenige Anzeigen wegen Verstößen gegen die Auflagen ausstellen. Die meisten Bürger halten sich an die geltenden Regeln, erklärt der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Passau, Christian Dichtl.

Problematisch stellt sich für die Polizei allerdings die Vielzahl der Anrufe dar. Die Telefonleitungen der Polizei Passau seien fast durchgehend belegt, da Menschen mit Nachfragen anrufen. Hier appelliert Christian Dichtl an die Menschen, für solche Anliegen und Fragen nicht die Polizei zu kontaktieren.

Beschränkungen für Stadt Passau

Passauer dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Stadt verordnet Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 7 bis 11 - mit Ausnahme von Abschlussklassen an Mittel- und Realschulen. Wer einen Angehörigen in einem Altenheim besuchen will, muss vorher einen Schnelltest machen und damit nachweisen, dass er nicht infiziert ist.

Die Beschränkungen gelten vorerst eine Woche. Sollten die Infektionszahlen auf eine Inzidenz von 300 zurückgehen, könnten die Beschränkungen wieder gelockert werden, so der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Freitag.