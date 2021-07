vor etwa einer Stunde

Beschluss: Islam-Unterricht wird Wahlpflichtfach in Bayern

An mehr als 350 Schulen in Bayern soll es vom kommenden Schuljahr an ein Wahlpflichtfach "Islamischer Unterricht" geben. Der Landtag billigte am Abend die Überführung des bisherigen landesweiten Modellversuchs in ein reguläres Schulfach.