Beschlagnahmter Luchs kommt vorübergehend in Auffangstation

Mitte Januar hat die Polizei und das Veterinäramt in einer Wohnung einer 44-Jährigen in Weiden einen Wüstenluchs beschlagnahmt. Jetzt soll das Tier namens Philipp vorübergehend in die Wildtierauffangstation Sachsenhagen in Niedersachsen verlegt werden. Das sagte der stellvertretende Leiter des Tiergartens Nürnberg, Jörg Beckmann. Aktuell befindet sich der Luchs noch in einer Außenstelle des Tiergartens in Quarantäne. Über den Europäischen Zooverband soll nach einer dauerhaften Lösung für die Raubkatze gesucht werden.

Luchs in Küche gehalten

Der Wüstenluchs hatte in der Küche der 44-Jährigen gelebt. Dort habe er eine Hundehütte und eine Kuschelecke gehabt und sei nicht verwahrlost gewesen, so das Veterinäramt nach der Beschlagnahmung. Außerdem hatte die Frau ein Katzenklo aufgestellt. Sonst soll es in dem Raum nur eine mit Folie abgedeckte Küchenzeile und keine Sitzecke gegeben haben.

Züchter aus Tschechien wohl Verkäufer

Durch einen Hinweis waren die Behörden auf das Tier aufmerksam gemacht worden. Die Halterin soll den Luchs Anfang Dezember bei einem privaten Züchter in Tschechien gekauft haben. Sie erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Bei einigen exotischen Tieren oder Wildtieren muss nicht nur das Veterinäramt informiert werden, es muss sogar eine Erlaubnis erteilen.