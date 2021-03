Beschäftigte von Siemens Energy protestieren in Nürnberg

An der Mahnwache vor dem Siemens-Energy-Standort in der Frankenstraße haben, laut Roland Wehrer von der IG Metall Nürnberg, 120 Menschen teilgenommen. Auch Energy-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Nürnberger Trafowerk hatten sich an der Aktion beteiligen, heißt es.

Kosteneinsparung durch Outsourcing

Der Protest ist vor allem als Solidaritätsaktion für die Beschäftigten der anderen Standorte von Siemens Energy gedacht. "Kosteneinsparung durch Outsourcing und Verlagerung ins Ausland werden wir nicht mittragen und uns für den Erhalt der Arbeitsplätze in den Nürnberger Betrieben stark machen!", so Roland Wehrer, IG Metall Nürnberg.

Siemens will weltweit 7.800 Arbeitsplätze abbauen

Bundesweit sollen 2.900 Arbeitsplätze der Sparpolitik von Siemens Energy zum Opfer fallen. Die Nürnberger Standorte sind von den im Februar angekündigten Stellenstreichungen weniger betroffen, hier sollen 40 Stellen wegfallen. In Erlangen dagegen will Siemens Energy bis zum Jahr 2025 rund 680 Jobs streichen. Weltweit sollen in den kommenden Jahren 7.800 Arbeitsplätze abgebaut werden.