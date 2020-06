Beschäftigte des öffentlichen Dienstes fordern mehr Lohn

Bei einer Protestaktion auf der Mühleninsel in Landshut haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für mehr Wertschätzung auch in der Lohntüte demonstriert. Anlass ist der von der UN ausgerufene weltweite Tag des öffentlichen Dienstes. Zur Einhaltung der Abstands- und Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona hat ver.di die Teilnehmerzahl auf 25 limitiert.

Mehr Lohn wegen Corona

"Wir sind systemrelevant", steht auf einem großen Transparent. Vertreter unterschiedlichster Beruf von Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Feuerwehr, Ordnungsamt, Agentur für Arbeit bis hin zum ÖPNV fordern deutliche Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst. Nicht trotz, sondern gerade wegen Corona. Der Beifall allein reiche nicht, sagt beispielsweise Yvonne Geyer, die in der Radiologie am Klinikum Landshut arbeitet: "Wir haben steigende Untersuchungszahlen, wir arbeiten immer mehr - gerade jetzt auch in der Corona-Krise. Und deshalb haben auch wir mehr Geld verdient."

Schwierige Tarifverhandlungen im Herbst

Die Gewerkschaft ver.di rechnet mit schwierigen Tarifverhandlungen im Herbst. Die ersten Signale von der Arbeitgeberseite seien schlecht, sagte Gewerkschaftssekretär Josef Ilsanker dem Bayerischen Rundfunk. Weitere Proteste fanden in Augsburg, Regensburg und Straubing statt.