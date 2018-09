Beschädigte Zugspitz-Gondel soll ins Tal gebracht werden

Seit Mittag bewegt sich die Kabine zur Talstation. Im Zeitlupentempo - mit gerade mal einem halben Meter pro Sekunde schwebt die Kabine am Seil. Bisher läuft laut einer Sprecherin der Zugspitzbahn alles nach Plan. Die Mitarbeiter der Zugspitze und einer schweizer Bergbahnfirma haben die Gondel die Woche über soweit fahrbereit für die Bergeaktion gemacht. Bereits auf der Bergstation ist die Bergekabine, die vor eineinhalb Wochen in die Kabine gerauscht war, entfernt worden. Zusätzlich wurden Teile eines Ersatzlaufwerks montiert - somit fährt die Kabine wie gewohnt auf dem Seil ins Tal - halt nur viel langsamer. Dort soll sie dann in den nächsten Tagen vom Seil gehoben werden. Der Abtransport ist bereits organisiert.

Unfall bei Routineübung

In der vergangenen Woche war nach der regulären Betriebszeit bei einer Routineübung ein Bergekorb auf eine der beiden Seilbahnkabinen gerauscht. Verletzt wurde niemand. Seitdem steht die Bahn still.

Besucher kommen auf den Berg

Die neue, hochmoderne Seilbahn hatte erst im vergangenen Dezember nach drei Jahren Planung und weiteren drei Jahren Bauzeit ihren Betrieb aufgenommen. Wie lange sie nun geschlossen bleibt, ist noch offen. Deutschlands mit 2.962 Metern höchster Gipfel kann aber trotzdem besucht werden: Die Zahnradbahn fährt regulär.