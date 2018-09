Beschädigte Zugspitz-Gondel ist geborgen

Im Zeitlupentempo - mit einem halben Meter pro Sekunde glitt die Kabine an dem Seil ins Tal. Der hintere Teil der Gondel ist stark deformiert, der Boden weggerissen, die Panoramascheiben zersplittert. In den letzten Tagen wurde alles für die aufwendige Bergungsaktion vorbereitet. Bereits auf der Bergstation war die Bergekabine, die vor eineinhalb Wochen in die Kabine gerauscht war, entfernt worden. Anschließend wurde das Laufwerk mit Ersatzteilen wieder fahrbereit gemacht.

Nächste Woche soll die Kabine von den Seilen gehoben werden, und dann wird sie verschrottet. Währenddessen wird mit Hochdruck am Bau einer neuen Kabine gearbeitet. Wenn alles gut läuft, könnte sie im Dezember eingehängt werden.

Unfall bei Routineübung

In der vergangenen Woche war nach der regulären Betriebszeit bei einer Routineübung ein Bergekorb auf eine der beiden Seilbahnkabinen gerauscht. Verletzt wurde niemand. Seitdem steht die Bahn still.

Besucher kommen auf den Berg

Die neue, hochmoderne Seilbahn hatte erst im vergangenen Dezember nach drei Jahren Planung und weiteren drei Jahren Bauzeit ihren Betrieb aufgenommen. Deutschlands mit 2.962 Metern höchster Gipfel kann aber trotzdem besucht werden: Wer auf die Zugspitze von deutscher Seite aus will, kommt mit der Zahnradbahn nach oben. Derzeit planen die Betreiber der Zugspitze, die Seilbahn zu den Weihnachtsferien wieder in Betrieb zu nehmen.