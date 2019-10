vor 12 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Berufungsprozess um tödlichen Samerberg-Unfall beginnt

Bei einem Autounfall sind zwei junge Frauen vom Samerberg gestorben. Der Unfall ist knapp drei Jahre her, beschäftigt aber weiter die Justiz. Zwei der drei Unfallverursacher sind in Berufung am Landgericht Traunstein gegangen.