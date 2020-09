Berufungsprozess um Todesfahrt in Untereisenheim ausgesetzt

Fahrlässige Tötung, Mord, Anstiftung zum Mord? Am zweiten Prozesstag im Berufungsverfahren um eine tödliche Alkoholfahrt bei Eisenheim hat es eine überraschende Wende gegeben: Der Prozess wird vorerst ausgesetzt, wann es weitergeht, ist noch unklar.

Laut Gericht noch weiterer Ermittlungsbedarf

In dem Verfahren, in dem es ursprünglich um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung ging, steht mittlerweile Mordverdacht im Raum. Weil aber noch derart viele Fragen offen seien, setzte das Landgericht den Prozess vorerst aus. Es seien weitere Ermittlungen nötig, weshalb eine einfache Unterbrechung nicht ausreichen würde, um den Prozess zeitnah fortsetzen zu können.

Neue Zeugin bringt Mordverdacht auf

Diese Entwicklung ins Rollen brachte eine neue Zeugin, die sich an die Polizei gewandt hatte. Ihr sei nicht klar gewesen, was sie damit los trete, so die Aussage des Ermittlers am zweiten Prozesstag. Die Zeugin soll ein Gespräch zwischen einem der drei Mitfahrer und einer unbeteiligten Person belauscht haben. Der Mitfahrer soll dabei erzählt haben, dass der damals 18-jährige Fahrer dazu angestachelt worden sei, das Unfallopfer gezielt anzupeilen.

Verdächtigter Mitfahrer in Untersuchungshaft

Aufgrund der Aussage der Zeugin kam der Mitfahrer am 17. September 2020 wegen des Verdachts auf Anstiftung zum Mord in Untersuchungshaft. Auch der Fahrer kam zunächst in Untersuchungshaft. Er wurde aber wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Gericht sieht bei ihm keine Verdunklungsgefahr und hat den Haftbefehl wegen Mordes gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Weitere Zeugen sollen befragt werden

Nun soll also erst einmal weiter ermittelt werden, um den Tathergang idealerweise genauer rekonstruieren zu können. Neben der Zeugin, die sich bei der Polizei gemeldet hatte, müssen die Ermittler auch zwei weitere Zeugen befragen, denen der Beifahrer auf der Party das Geschehen vor dem Unfall erzählt haben soll. Außerdem sind wohl auch neue psychiatrische Gutachten des Beifahrers sowie des Hauptangeklagten nötig.

Aufhebung des ersten Urteils möglich

Sollte sich der Mordverdacht im Zuge des weiteren Berufungsprozesses bestätigen, ist es möglich, dass das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts vom Oktober 2019 aufgehoben wird. Dann würde der Fall an der Jugendkammer des Schwurgerichts als Mordprozess neu aufgerollt.