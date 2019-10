Berufungsprozess um illegales Autorennen in Passau

Nachdem im Januar zwei Männer wegen eines illegalen Autorennens in Passau am Amtsgericht verurteilt worden waren, geht der Prozess erneut los. Weil beide Seiten sind in Berufung gegangen sind, wird nun am Landgericht Passau verhandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert höhere Strafen, die Verurteilten hoffen auf mildere Urteile.

Bisheriges Urteil

Der 30-jährige Angeklagte wurde damals zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren, der 19 Jahre alte Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt.

Die Richter am Amtsgericht sahen es als erwiesen an, dass sich die beiden Männer mit ihren 210- bzw. 450-PS-starken Autos zu einem Rennen vereinbart hatten - spontan "mit Gashebelgeräuschen und Blickkontakten" an einer roten Ampel stehend. Bei Grün sollen beide ihre Autos innerorts auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben.

Der verheerende Unfall

Der Jüngere verlor nach einigen hundert Metern bei einem Spurwechselmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, flog über eine Mittelinsel auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das entgegenkommende Auto einer 56-jährigen Frau. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr daraufhin in den Wagen der 56-Jährigen. Dabei wurden der Unfallverursacher, die Frau im entgegenkommenden Fahrzeug, deren neunjährige Enkelin und die beiden 67 und 70 Jahre alten Insassen im dritten Auto zum Teil schwer verletzt.

Neues Urteil voraussichtlich Mitte November

Die Verteidiger der beiden Angeklagten hatten argumentiert, es bestehe kein Tatnachweis für ein illegales Rennen. Die Polizei hätte gezielt in diese Richtung ermittelt. Das Urteil ist für den 14. November geplant.