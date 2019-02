Berufungsprozess: Mann bestreitet weiterhin Facebook-Hetze

Heute hat sich am Landgericht Regensburg ein 33-jähriger Mann aus Painten (Lkr. Kelheim) erneut wegen Volksverhetzung verantworten müssen. Zuvor war er bereits zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt.

Fake-Account nur Erfindung?

Selbstbewusst stritt der 33-jährige Elektriker erneut den Vorwurf der Volksverhetzung vor Gericht ab. Nicht er habe dazu aufgerufen, Moscheen und Flüchtlingsheime anzuzünden. Über einen falschen Facebook-Account sei der Gewaltaufruf in seinem Namen veröffentlicht worden, so der Mann. Wörtlich hieß es in dem Eintrag unter anderem: "Man greift zur Waffe, um die Ordnung in unserem Land wiederherzustellen."

Das Gericht muss jetzt herausfinden, ob der Angeklagte die Geschichte mit dem Fake-Account nur erfunden hat. Der Richter machte aber klar: Sollten aufwändige Sachverständiger-Gutachten belegen, dass der Angeklagte gelogen hat, könnte es teuer für ihn werden. Dann müsste er die Kosten des Verfahrens selbst bezahlen.

Ende Februar geht der Prozess weiter. Dann soll der Bruder des Angeklagten in den Zeugenstand. Mit ihm soll der Paintener über den Facebook-Eintrag gesprochen und gechattet haben.