Berufungsprozess gegen Drachenlord startet

Das 36-Seelen-Dorf Altschauerberg gehört zu Emskirchen im Landkreis Neustadt Aisch Bad Windsheim. Dieser Teil des Sendegebiets des Ansbacher BR-Büros ist eigentlich der Teil, in dem "die Welt noch in Ordnung ist". Drum herum mag das stimmen, doch schon lange nicht mehr in Altschauerberg.

Von dort aus lud der Youtuber Rainer Winkler, bekannt als der Drachenlord, viele Videos auf die Plattform, die in der Internetcommunity – vorsichtig ausgedrückt – polarisierten. Spiegel, Süddeutsche, Bild, der Stern – sämtliche deutschlandweite Medienvertreter zog es seitdem in das kleine Örtchen. Am heutigen Mittwoch zieht es sie nach Nürnberg zum Prozess gegen ihn. Doch von Anfang an.

Hater gegen den Drachenlord

In seinen Videos erzählt Rainer Winkler über Musik, vielleicht etwas zu genaue Details über sein Leben, zeigt seine Headbanging-Künste oder streamt Videospiele. Sein fränkischer Dialekt, seine Geschichten und seine Figur amüsieren seine Zuschauer. Sie beleidigen ihn im Internet, stellen ihm blöde Fragen, auf die er noch blöder antwortet.

Alles gipfelt darin, dass diese sogenannten Hater seine Schwester, die bei all dem völlig unbeteiligt ist, beleidigen. Er gibt daraufhin seine Adresse preis, denn man solle ihm alle Anschuldigungen ins Gesicht sagen und dann würde er sich wehren.

Das Drachengame beginnt

Diese Hater pilgern seitdem, das war im Jahr 2014, aus ganz Deutschland ins kleine Altschauerberg. Sie stehen vor Reiner Winklers Haus, beleidigen ihn, bewerfen seine Fassade mit Eiern und Farbe, zünden Böller und nerven nicht nur den Drachenlord, sondern das ganze Dorf. Winkler selbst wehrt sich verbal, lässt sich provozieren, ruft ständig die Polizei und hört nicht auf weitere Videos zu produzieren.

Denn damit verdient der 32-Jährige sein Geld - je mehr Klicks, desto besser. Jeden Tag kommen Leute zu Rainer Winklers Haus, es ist sogar ausgeschildert. Der Höhepunkt dieser Besuche von Hatern war das "Schanzenfest" 2018, bei dem allein 800 Menschen in Altschauerberg Randale machten.

Drachenlord wurde ausfällig

Die Hater beschimpfen den Drachenlord sowohl im Netz, als auch im echten Leben – direkt vor seinem Haus in Altschauerberg. Videos von seinen Ausbrüchen und Reaktionen gibt es zahlreiche auf Youtube. Er wird regelrecht gemobbt, bis er irgendwann ausfällig wird. Einmal sprüht er einem Hater Pfefferspray ins Gesicht und muss daraufhin Sozialstunden leisten. Was allerdings nicht klappt, weil ihn kein Unternehmen diese ableisten lässt.

Im Oktober stand Rainer Winkler erneut vor Gericht und musste sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen zu haben. Außerdem soll der Youtuber auf eine weitere Person einen Pflasterstein geworfen und das Opfer so am Unterarm verletzt haben.

Oktober: Urteil zu zwei Jahren Haft

Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch hatte Winkler zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Gegen diese Strafe legten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Die Strafe sei dieser zu gering. Nun startet am heutigen Mittwoch der Berufungsprozess vor dem Landgericht Nürnberg. Voraussichtlich mit Urteilsverkündung. "Es wird wie das letzte Mal werden", sagte Justizsprecher Friedrich Weiter kurz vor dem Berufungsprozess BR24. Er spricht den Rummel an, aber auch das Verfahren an sich. Insgesamt sind 13 Zeuginnen und Zeugen sowie ein psychiatrischer Gutachter zur Verhandlung geladen, so Weitner.

Drachenlord ist weg

Im Februar hat der Youtuber Altschauerberg verlassen. Sein Haus mit Hof hat er an die Gemeinde verkauft. Die hat es vergangene Woche abreißen lassen. Immerhin soll das verlassene Anwesen keine Pilgerstätte für Hater werden. Erstmal solle auf dem Grundstück gar nichts passieren, sagt Bürgermeisterin Sandra Winkelspecht (CSU). Sie und die Anwohnenden hoffen nach acht Jahren endlich auf Ruhe.

Alle sind froh, dass Rainer Winkler weg ist. Vor allem, weil dann hoffentlich keine Hater mehr kommen, aber auch wegen ihm selbst. Eigentlich sei er ein ruhiger und netter Nachbar gewesen, so eine Nachbarin. Doch diese Hater hätten alles zerstört. Das Mitleid für den Drachenlord hält sich trotz des Mobbings durch seine Gegner jedoch in Grenzen. Er hätte einfach aufhören sollen, so die nahezu einhellige Meinung.

Phänomen der Berühmtheit des Drachenlords

Aktuell reist der Drachenlord herum, hat keinen festen Wohnsitz – so berichtet er es auch in seinen aktuellsten Videos auf Youtube. Wie es nach dem Urteil weitergeht, wird sich zeigen. Auch, wie sich seine Hater verhalten. Beim Prozess im Oktober waren bereits lange vor Beginn zahlreiche von Ihnen vor dem Gericht in Nürnberg gestanden, denn dorthin wurde das Verfahren wegen des großen Aufsehens extra verlegt.

Die ganze Zeit über erschienen zahlreiche Artikel deutschlandweiter Medien wie Spiegel oder Süddeutsche über ihn – und das Phänomen seiner Berühmtheit. Die beschäftigten sich unter anderem auch mit der Opferrolle des Drachenlords und Cybermobbing. Die Frage wird sein, ob das alles nach der Urteilsverkündung mit möglicher Freiheitsstrafe aufhört.