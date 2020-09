Berufung startet: Neues Gutachten im Raser-Prozess von Eisenheim

Familie startet Aktion gegen Alkohol am Steuer

Die Familie Stahl hat kurz nach dem Unfall die Initiative "Gegen Alkohol am Steuer" gestartet. Ihr Symbol ist ein Pfeil – angelehnt an eine Tätowierung, die Theresa am Fuß hatte und der zeigen will, dass es immer weitergeht.

Gleich am Tag nach ihrem Tod haben wir uns als Familie diesen Pfeil tätowieren lassen. Das hat uns die erste Zeit riesengroßen Halt gegeben. Und jetzt versuchen wir der Welt zu zeigen, dass Auto fahren im besoffenen Zustand gar nicht geht! Ronald Stahl

Über eine Homepage und die sozialen Medien will er das Anliegen der Initiative vorantreiben.Vor allem mit Aufklebern schafft er das: Rund 40.000 sind bisher im Umlauf, die meisten kleben auf Autos. Anwalt Schulz-Merkel betonte gegenüber dem BR, dass es für die Verarbeitung des Geschehenen immens wichtig sei, dass der Vater das Gefühl bekommt: Jetzt kommt alles nochmal in äußerster Sorgfalt auf den Tisch und es soll Antworten geben auf die offenen Fragen. Der Vater habe einerseits zwar durchaus Furcht vor dem Verfahren, andererseits sei es ein wichtiges Signal: Jetzt wird neu verhandelt.

Die Todesfahrt von Untereisenheim

Im April 2017 soll der damals 18-jährige Fahranfänger die Fußgängerin erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Er sei auf dem Heimweg von einem Weinfest gewesen und hatte fast 2,9 Promille Alkohol im Blut. Die 20-Jährige starb wenige Tage später an den Folgen der schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Kaltenhausen-Untereisenheim im Landkreis Würzburg. Das Fahrzeug des 18-Jährigen wurde in der nächsten Ortschaft samt Fahrer in einem Straßengraben gefunden. Der junge Mann blieb nahezu unverletzt, konnte sich aber nicht selbst aus seinem Auto befreien.