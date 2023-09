Berufung: Prozess um misshandelte Pflegekinder geht weiter

Weil eine heute 53 Jahre alte Frau ihre sechs Pflegekinder über Jahre hinweg misshandelt und gedemütigt haben soll, wurde sie vergangenes Jahr zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Die Frau aus Windsbach im Landkreis Ansbach legte Berufung ein. Nun gehen die Verhandlungen rund um den Missbrauch ihrer damaligen Pflegekinder weiter.

Schwere Vorwürfe: Schläge und Quälereien

Zwischen 2002 und 2021 soll die Angeklagte sechs Kinder, die in ihrer Obhut lebten, gequält haben: So wurden sie bei winterlichen Temperaturen nackt im Außenbereich ausgesperrt – teils über Nacht, wurden mit einem Bambusstock geschlagen oder durch das Abspritzen mit einem Wasserschlauch in der Kälte gequält, so die Anklage.

Zudem bekamen die Kinder laut der Richterin nicht ausreichend zu essen, oft zwang die Angeklagte die Kinder versalzenen oder mit scharfen Gewürzen gemischten Haferschleim zu schlucken. Wer sich weigerte, erbrach oder sich nachts aus Angst einnässte, wurde bestraft – ein System aus Erniedrigung und Machtmissbrauch, so das Gericht.

Auch, so schilderte es die Richterin in der Urteilsschrift, soll die Angeklagte den Pflegekindern Wärmesalbe auf die Augenlider und auf verletzte Hautstellen aufgetragen haben, um sie zu bestrafen.

Kinder schilderten selbes Martyrium

Das Gericht sah es im Mai 2022 als erwiesen an, dass die Schilderungen der Kinder wahr sind, zumal diese völlig unabhängig voneinander ein sehr ähnliches Bild der Zustände schilderten, obwohl im Vorfeld der Verhandlung kein Kontakt bestand.

"Ich hoffe, dass rauskommt, wie es wirklich war", sagte jedoch die Angeklagte beim Gerichtstermin zur Berufung am Donnerstag in Ansbach. Es ist der einzige ganze Satz, den sie während der mehrstündigen Verhandlung von sich gibt. Über ihren Anwalt lässt sie ankündigen, dass man von jedem der Kinder ein Glaubwürdigkeitsgutachten einfordere, um den Wahrheitsgehalt deren Aussagen beurteilen zu können.

Erneute Auseinandersetzung mit dem Geschehenen

Dies würde bedeuten, dass sich die damaligen Pflegekinder erneut mit dem Missbrauch auseinandersetzen müssen. Ein Umstand, den der Oberstaatsanwalt ihnen zu gerne erspart hätte: "Wenn Sie auch nur einen Funken Restanstand und Respekt vor den Kindern haben, dann nehmen sie jetzt die Berufung zurück", sagte er am Donnerstag im Gericht direkt an die 53-Jährige gerichtet. Er hätte in den letzten 30 Jahren noch nie so einen Fall gehabt.

Gutachten werden wohl erst in Monaten vorliegen

Die damaligen Pflegekinder sind heute fast alle im Erwachsenenalter und leiden zum Teil noch immer unter den Vorfällen, wie vor Gericht berichtet wird. Im nächsten Schritt sollen aussagepsychologische Sachgutachten zu den Kindern erstellt werden. Diese sollen dann dazu dienen, die Schilderungen der Kinder als zuverlässig und erlebnisbasiert einzuschätzen.

Der nächste Gerichtstermin wird wohl dann anstehen, wenn die Gutachten vorliegen. Dies wird einige Monate dauern.