25.10.2021, 14:45 Uhr

Berufung gegen Haftstrafe für Drachenlord eingelegt

Die Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen die zweijährige Haftstrafe für den Youtuber Drachenlord eingelegt. Eine höhere Freiheitsstrafe sei in dem Fall erforderlich und angemessen, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde am Montag in Nürnberg.