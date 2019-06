Berufswettbewerb der Junglandwirte am Ammersee startet

Ingesamt 116 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkurrieren ab heute am Ammersee um den bundesweiten Titel "bester deutscher Junglandwirt".

Einen Stall danach beurteilen, wie viel Komfort er für die Rinder liefert. Oder bei der Fahrt mit einer schweren Landmaschine Geschicklichkeit beweisen – das sind zwei der Aufgaben, die die Junglandwirte und -landwirtinnen meistern müssen.

Auch Forstwirte, Winzer und Hauswirtschafterinnen dabei

Insgesamt gibt es sechs Wettbewerbe. Neben Landwirten treten Forstwirte, Winzer und Hauswirtschafter in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen gegeneinander an. Viele sind im zweiten oder dritten Lehrjahr.

Wettbewerb soll Handwerk stärken

Das Motto dieses Jahr ist "Grüne Berufe landgemacht: Qualität. Vertrauen. Zukunft." Der Wettbewerb soll das Vertrauen der jungen Leute in ihre Berufe fördern, aber auch nach außen zeigen, wie viel Wissen und Handwerk darin steckt.

Der Berufswettbewerb findet alle zwei Jahre statt. Ungefähr 10.000 junge Frauen und Männer haben in Vorentscheiden in ganz Deutschland um die Teilnahme am Bundesentscheid gekämpft.