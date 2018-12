Berufsschule Haßfurt: Start von 25 Millionen Euro Sanierung

An der "Heinrich-Thein-Berufsschule" in Haßfurt im Landkreis Haßberge wird heute Landrat Wilhelm Schneider den offiziell ersten Spatenstich für eine umfangreiche Sanierung setzen. Die Baumaßnahmen sind in vier Abschnitten geplant, damit kein Unterricht ausfallen muss.

Berufsschule Haßfurt: Sanierung soll 2024 abgeschlossen sein

Die Sanierungsarbeiten sollen insgesamt rund 25 Millionen Euro kosten. Abzüglich aller staatlichen Förderungen wird der Landkreis rund 8,5 Millionen Euro aus eigener Tasche dafür bezahlen müssen. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich bis 2024 dauern.