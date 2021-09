Berufsschule Bayreuth: Startschuss für Millionenprojekt

Es ist das teuerste Bauprojekt der Stadt, für das der Bayreuther Stadtrat am Mittwoch den Startschuss gegeben hat. Für 132,5 Millionen Euro soll die Gewerbliche Berufsschule abschnittsweise neugebaut werden. Mit fünf Gegenstimmen wurde dem Projekt zugestimmt. Aber nicht ohne erneute Diskussion.

Mammutprojekt Berufsschule in Bayreuth ist von immenser Bedeutung

"Die Baumaßnahmen werden uns in den kommenden acht Jahren massiv beschäftigen und viele andere Baumaßnahmen müssen daher verspätet angegangen werden", so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Die Unterstützung der handwerklichen Ausbildung sei aber von immenser Bedeutung.

Diskussionen im Bayreuther Stadtrat: "Brauchen uns nicht wundern"

Vor der Abstimmung entbrannte im Stadtrat eine erneute Diskussion. Man stehe bei diesem Riesenprojekt mit dem Rücken zur Wand, so Thomas Bauske (SPD). Die Berufsschule sei aber nun an der Reihe. "Wir brauchen uns nicht über das Investitionsvolumen wundern, nachdem wir es immer wieder geschoben haben. Wir wissen alle, dass es hart wird und da müssen wir gemeinsam durch", so Sabine Steininger von den Grünen.

Gewerbliche Berufsschule: "Die Kosten laufen uns davon"

Christopher Süss von "Junges Bayreuth" nannte den Neubau ein Jahrhundertprojekt, das sicher herausfordernd, aber vor allem wichtig sei. Wolfgang Gruber (DU) bezeichnete das Projekt als "absoluten Wahnsinn". "Die Kosten laufen uns davon, bevor wir den ersten Stein setzen", so Gruber.

Kosten seit 2014 immer weiter gestiegen

Silke Launert (CSU) gab zu bedenken, dass die handwerkliche Ausbildung am Standort Bayreuth gefördert werden müsse. "Wir können es uns nicht leisten noch länger zu warten", so Launert. Letztlich stimmten 33 der 38 Anwesenden für das Projekt. Dass die Schule erneuert werden muss, wird bereits seit 2014 diskutiert. Seitdem sind die Kosten immer weiter gestiegen.