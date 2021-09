Berufsfeuerwehr Würzburg rettet drei Igelbabys

Drei Igelbabys haben sich in der Antonie-Werr-Straße im Würzburger Stadtteil Zellerau in einen Kanaleinlauf verirrt. Die Berufsfeuerwehr Würzburg eilte zu ihrer Rettung. Mit Brechwerkzeug haben die Einsatzbeamten den Kanaldeckel aufgehebelt und die Jungen aus ihrer misslichen Lage befreit. Die drei Jungen waren soweit wohlauf und konnten wohlbehalten ihrer Igelmutter in unmittelbarer Nähe übergeben werden.

Tipps der Feuerwehr um Igel zu schützen

Die Feuerwehr hat ein paar Tipps für Bürgerinnen und Bürger, um den Jungtieren während der Herbstzeit Schutz zu bieten. So rät die Feuerwehr etwa Laub- oder Reisighaufen im Garten zurückzulassen. Diese würden den kleinen Vierbeiner nämlich als Winterquartier dienen. Gerade im Herbst seien Igel in den Abendstunden viel unterwegs, um sich einen notwendigen Fettvorrat für den Winterschlaf anzufressen.

Katzenfutter statt Milch für Igel

Die Tiere ernähren sich hauptsächlich von Insekten, ab und zu steht auch Fallobst auf der Speisekarte, so die Feuerwehr. Demnach sollte man den Igeln keine Milch zum Fressen zu reichen, das vertragen die Tiere nicht. Stattdessen könne man dem Igel aber Katzenfutter zur Verfügung stellen.