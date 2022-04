Berufseinstiegsbegleitung des Kultusministeriums "Mogelpackung"?

Nach der Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung, die Berufseinstiegsbegleitung (BereB) an Förder- und Mittelschulen nun doch zu verlängern, kommt Kritik von Schulleitern und Politikern: Es handle sich bei der Entscheidung lediglich um eine kurzfristige Fortführung des Programms, so Schulleiter. Grünen Landtagsabgeordnete bezeichnen die beschlossene Fortführung sogar als "Mogelpackung".

Das Programm soll laut Kultusministerium ab 2023 nur für eine Kohorte (für einen Jahrgang mit der Dauer von drei Jahren mit rund 3.500 Jugendlichen) fortgeführt werden. Das Kultusministerium spricht auf BR-Nachfrage von einem "großen Erfolg".

Schulleiter fordert langfristige Förderung

Schulleiter wie Michael Dobler von der Mittelschule Plattling im Landkreis Deggendorf begrüßen zwar die Fortführung von BereB. Allerdings müsste die Fortführung auch langfristig finanziert werden und nicht nur für einen Jahrgang. Schüler, die eine solche Förderung brauchen, werde es nämlich auch nach dem beschlossenen Förderungszeitraum geben, so Dobler. "An der Stelle dürfen wir nicht sparen: Ich glaube, dass wir uns auf lange Sicht Geld sparen, wenn man es jetzt ausgibt und wenn man schaut, die Schüler in einen Lehrberuf zu bekommen. Wenn sie nichts bekommen, hat man später mehr Probleme."

Auch der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) will eine langfristige Fortführung des Programms, "damit besonders benachteiligte Jugendliche in Zukunft nicht erneut eine solche Zitterpartie erleben müssen".

Grünen-Landtagsabgeordnete spricht von "Mogelpackung"

Weil die nächste Kohorte laut Kultusministerium im März 2023 starten soll, kommt Kritik von der Grünen-Landtagsabgeordneten Rosi Steinberger aus Landshut: Die Nachricht der Weiterfinanzierung des Programms entpuppe sich als "Mogelpackung", so Steinberger. BereB laufe nicht nahtlos weiter, sondern werde nach dem Auslaufen zum Ende des Schuljahres 2021/22 erst Anfang 2023 wieder fortgeführt, so Steinberger. "Sinnvollerweise fängt man eine Kohorte am Beginn des Schuljahres an. Es ist sinnfrei, bis März zu warten – das ist falsch. Damit gehen Kindern und Schülern wertvolle Monate verloren, um Praktika zu absolvieren. Schulleiter bestätigen uns diese Ansicht. Das ist ein Ablenkungsmanöver der Freien Wähler, die zu spät gemerkt haben, was sie für einen großen öffentlichen Protest provoziert haben."

Kultusministerium widerspricht Kritikern

Auf diese Kritik der Grünen Landtagsabgeordneten heißt es auf BR-Anfrage vom Kultusministerium: "Die laufende Kohorte hat im März 2022 begonnen. […] Die nächste Kohorte wird im März 2023 starten […]. Es gibt also keine Lücke zwischen dieser und der nächsten Kohorte."

Die Entscheidung der Weiterfinanzierung sei ein "großer Erfolg für die nächste Kohorte". Das bedeute aber auch, dass sich die Finanzierungsfrage nach dem betreffenden Jahrgang wieder von vorne stelle. "Wir stellen uns darauf ein, dass die Diskussion weitergeht", hieß es vom Kultusministerium.

Kosten sind noch unklar

Die Kosten der Berufseinstiegsbegleitung für den Jahrgang ab 2023 könnten noch nicht beziffert werden, so das Kultusministerium weiter. Bezogen auf den Jahrgang 2021/2022 stellten das Kultusministerium und das Sozialministerium jedoch für die Co-Finanzierung der Berufseinstiegsbegleitung Mittel des Freistaats Bayern von insgesamt bis zu 16,38 Millionen Euro (entspricht 50 Prozent der Gesamtkosten, da die EU die andere Hälfte übernommen hat) zur Verfügung. Da die EU das Programm künftig aber nicht mehr finanziert, kann wohl mit über 30 Millionen Euro für einen Jahrgang (umfasst drei Jahre) gerechnet werden, die der Freistaat für die Berufseinstiegsbegleitung zahlen müsste.