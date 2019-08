Bertelsmann-Studie: Skepsis gegenüber Migration sinkt

Etwa die Hälfte der rund 2.000 Befragten der Bertelsmann-Studie sagt: Es reicht mit der Einwanderung. Viele befürchten vor allem negative Folgen für die Sozial-Systeme. Zwei Drittel haben hier ihr Häkchen gemacht. Für fast genauso viele ist das Konflikt-Potential zwischen Einwanderern und Einheimischen Thema, genauso mögliche Probleme in den Schulen. Besonders negativ ist die Sicht auf Zuwanderung in Ostdeutschland. Hier sehen 80 Prozent der Befragten große Belastungen für den Sozialstaat.

Soll Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen?

Die Studie zeigt auch: Deutschland bleibt in der Migrationsfrage gespalten. 49 Prozent meinen, Deutschland könne keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen, da die Belastungsgrenze erreicht sei - 2017 hatten das 54 Prozent gesagt. Unverändert 37 Prozent stimmen dagegen der Aussage zu, Deutschland könne und solle mehr Flüchtlinge aufnehmen, weil es humanitär geboten sei.

Mehrheit bleibt skeptisch gegenüber Einwanderung

Auch wenn die Vorbehalte weniger werden – vier Jahre nach der großen Zuwanderungswelle bleibt die Mehrheit der Bundesbürger immer noch skeptisch - genauer gesagt 52 Prozent. Im Einzelnen zeigt sich bei den kritischen Tönen: 71 Prozent der Befragten glauben, dass Zuwanderung den Sozialstaat zusätzlich belastet - rund 83 Prozent im Osten und 68 Prozent im Westen gaben das an. Gut zwei Drittel befürchten Konflikte zwischen Eingewanderten und Einheimischen. Eine Mehrheit (63 Prozent) meint, dass zu viele Migranten die deutschen Wertvorstellungen nicht übernehmen. Und etwa ebenso viele (64 Prozent) befürchten als Folge von Zuwanderung Probleme an den Schulen und Wohnungsnot in Ballungsräumen (60 Prozent).

Mehrheit findet: Migration gut gegen Überalterung

Gleichzeitig ist aber der Anteil der Skeptiker zurückgegangen, betont Orkan Kösemen, der die Studie geleitet hat. 65 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Einwanderung positive Effekte auf die Wirtschaft hat - wobei im Westen 67 Prozent dieser Ansicht sind, im Osten nur 55 Prozent. Ebenfalls zwei Drittel der Befragten meinen, Migration mache das Leben interessanter und sei gut gegen die Überalterung der Gesellschaft. Und für 41 Prozent stellt der Zuzug von Ausländern eine Strategie gegen den Fachkräftemangel dar.

Integrationsbeauftragte: Für Jüngere ist Migration normal

Vor allem jüngere Menschen sehen Einwanderung immer stärker als Chance. Deutschland habe den "Stresstest der Fluchtzuwanderung ab 2015 gut gemeistert" und stabilisiere sich als "pragmatisches Einwanderungsland", fasste Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, die Ergebnisse der Studie zusammen. Und die Integrationsbeauftrage der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Die Richtung stimmt und macht Mut." In der Schule oder am Ausbildungsplatz sei Vielfalt längst Normalität.