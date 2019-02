Berta Hummel Museum bleibt in Massing

Das bisherige privat betriebene Berta Hummel Museum in Massing wird in den kommenden Monaten aus finanziellen Gründen geschlossen. Die größte Hummelsammlung der Welt mit 3.000 Figuren und mehr als 1.000 anderen Werken der Berta Hummel bleibt aber in Massing. Für geplante knapp eine Million Euro wird dafür ein neues Gebäude am Eingangsbereich des Freilichtmuseums errichtet - hierfür hat der Zweckverband niederbayerische Freilichtmuseen einstimmig einen Architektenwettbewerb beschlossen.

"Ich glaube, dass wir mit dieser großen Investition eine Aufwertung des bisherigen Museums hinbekommen werden. Gleichzeitig wird eine Sammlung, die große überregionale Bedeutung hat, für die Region gesichert." Olaf Heinrich, Niederbayerns Bezirkstagspräsident

Berta Hummel als bekannte deutsche Künstlerin

Berta Hummel zählt beispielsweise in den USA bis heute zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen. Es kommen auch immer wieder Besuchergruppen aus den USA wegen der Hummel-Sammlung nach Massing, dem Geburtsort der Künstlerin.