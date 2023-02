Bernreiter will "Turbo für Investitionen" in Schiene und Straße

"Egal bei welchem Thema, ob Sozial- oder Verkehrspolitik: Die CSU im Landtag betreibt nur Ampel-Bashing“, kritisierte Inge Aures, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag. "Es fehlt ein Radkonzept, es gibt kein ÖPNV-Konzept, das schon lange überfällig ist. Radschnellwege gibt es auch nicht“, so Aures‘ Kritik an Bernreiters Verkehrspolitik bei "jetzt red i" im BR Fernsehen.

Bernreiter: "Geld muss vom Bund kommen“

Bayerns Verkehrsminister Bernreiter (CSU) hatte in der Diskussion zuvor einen "Turbo für Investitionen, vor allem für die Schiene, aber auch für die Straße“ gefordert. Das Geld dafür solle vom Bund kommen, der für die Finanzierung der Infrastruktur von Straßen- und Schieneninfrastruktur zuständig sei, so der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr.

Das trifft für das Schienennetz der Deutschen Bahn sowie Autobahnen und Bundesstraßen zu. Die Finanzierung seiner Staatsstraßen obliegt aber dem Freistaat Bayern. Für Gemeindestraßen sind Städte und Gemeinden zuständig.

Um die Relation der bayerischen Infrastrukturausgaben deutlich zu machen, rechnete Bernreiter vor: "Für den Schienenpersonennahverkehr gibt der Freistaat im Jahr 1,5 Milliarden Euro aus – für seine Staatsstraßen nur 450 Millionen Euro." Außerdem zahle der Bund im Jahr 2023 zwei Milliarden Euro weniger für die Schiene als damals die Große Koalition im Jahr 2021. Als einen weiteren Teil der Mobilitätswende in Bayern nannte Bernreiter 1.500 neue Radschnellwege, die der Freistaat bis 2030 schaffen möchte.

Aures fordert einheitliche Kriterien zur Planung von Radschnellwegen

An dieser Stelle setzte Aures erneut an: "Das stimmt überhaupt nicht, was Sie zu den Radwegen sagen.“ Natürlich könne man zwischen schönen Städten schöne Radschnellwege bauen. "Das ist aber rechtlich teilweise gar nicht möglich. Weil diese Staatsregierung nicht dafür sorgt, dass im Planfeststellungsverfahren regionale Übergriffe geplant werden dürfen“, so Aures. Gemeint sind einheitliche Kriterien zwischen mehreren Gebietskörperschaften, die bisher fehlen.

Münchens Mobilitätsreferent kündigt Ausbau der Radwege an

Was den Ausbau der Radwege in der Landeshauptstadt München betrifft, kündigte Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel eine Verbesserung an. "Das geht nicht von heute auf morgen, wir müssen die Planungskapazitäten noch aufbauen.“ Das Ziel sei, das Volksbegehren Radentscheid in München umzusetzen.

Verkehrswissenschaftler Bogenberger fordert Anreize statt Verbote

Auch der Verkehrswissenschaftler Klaus Bogenberger von der TU München nahm an der Diskussion teil. Er forderte bei "jetzt red i“, mehr auf Anreizsysteme für ökologische Systeme statt auf Verbote zu setzen. Als Beispiel für ein solches Anreizsystem nannte er ein Mobilitätsbudget für jeden Bürger, das umweltfreundliche Verkehrsmittel wie das Fahrrad oder den ÖPNV belohnen solle. Fahrten mit dem Auto sollen sich demnach negativ auf das individuelle Mobilitätsbudget auswirken. "Ich denke, dass man die Leute nur mit einem günstigen ÖPNV vom Auto wegbewegen kann“, sagte Bogenberger.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!