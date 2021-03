Bernreiter kritisiert Impfstoff-Beschaffung der Bundesregierung

Im Gespräch mit der Bayern2-radioWelt hat Christian Bernreiter die aktuelle Versorgung mit Impfstoff in Deutschland kritisiert:

Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir in Deutschland die Impfstoffproduktion nicht vorangetrieben haben.

Kurz vor dem bayerischen Impfgipfel am heutigen Dienstag sagte der Präsident des Bayerischen Landkreistages außerdem, dass es schon ganz anders aussehen könnte, wenn weltweit bekannte Firmen wie Novartis, Wacker oder Bayer die Produktion hierzulande übernehmen könnten.

50.000 Impfungen in Bayern täglich

Ministerpräsident Söder müsse dafür kämpfen, dass der Impfstoff kommt, so der CSU-Politiker weiter. Ärzte und Impfzentren stünden bereit, hier gebe es keinen Dissens: "Wir wollen, dass der Impfstoff stabil rollt." Bernreiter sagte, ab jetzt würden täglich 50.000 Dosen in den bayerischen Impfzentren verimpft. Die Hausärzte sollen in den nächsten drei Wochen täglich rund 23.000 Impfdosen bekommen, ab dem 26. April dann 70.000 Dosen.

Bernreiter, der auch Landrat von Deggendorf ist, sieht bei der Impfung keine Konkurrenz zwischen Impfzentren und den Hausärzten. "Ganz und gar nicht, wir haben uns ja darauf verständigt. Ich habe als Landrat kandidiert und nicht als Leiter eines Impfzentrums." Die Hausärzte hätten das Vertrauen ihrer Patienten, da gebe es keine Konkurrenz.