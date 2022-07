Bernreiter: Gestecktes Ziel beim Flächensparen in weiter Ferne

Die Versiegelung von immer neuen Flächen ist in Bayern ein drängendes Problem – während gleichzeitig der Wohnbedarf ständig weiter ansteigt. Pro Tag werden im Freistaat rund elf Hektar zugebaut, also immer noch mehr als das Doppelte der anvisierten fünf Hektar.

Vor diesem Hintergrund hat die bayerische Landesregierung den Juli 2022 zum "Monat des Flächensparens" erklärt. Bei der Auftaktveranstaltung zogen am Donnerstag Vertreter des bayerischen Wirtschaftsministeriums sowie des Umwelt-, Landwirtschafts- und Bauministeriums, von Umweltschutz- und Landwirtschaftsverbänden in der Münchner Residenz eine Zwischenbilanz zur Flächensparoffensive der Landesregierung.

Bernreiter: Spagat beim Flächenverbrauch schwierig

Das gesteckte Ziel läge noch in weiter Ferne – das räumte Christian Bernreiter, der bayerische Bauminister (CSU), in diesem Zusammenhang ein. Er verwies auf staatliche Initiativen zu Flächenentsiegelung, Altbausanierungen und zum Füllen von Baulücken: "Wir wissen ja, dass wir täglich viel zu viel Fläche nach wie vor verbrauchen. Die Landwirtschaft fühlt sich in ihrer Existenz bedroht, weil viele Flächen der Produktion entzogen werden." Natürlich würden die Flächen auf der anderen Seite auch für den Grundwasserhaushalt gebraucht.

Doch vor allem beim Thema Wohnungsbau müsse ein Spagat gelingen, so Bernreiter: "Wir haben als Wachstumsland großen Bedarf an Wohnraum und Bauland. Trotzdem müssen wir die Neuinanspruchnahme von Flächen so gering wie möglich halten." Daher setze Bayern auf eine nachhaltige Innenentwicklung, das Schließen von Baulücken und die Revitalisierung von Brachflächen. "Wir müssen dichter, höher und ökologischer bauen", so Bernreiter.

Aiwanger hebt Flächensparoffensive hervor

Ähnlich äußerte sich auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Der sorgsame Umgang mit unserer Heimat und den Ressourcen ist wichtig." Gleichzeitig würde die Bürger und die Wirtschaft aber auch die Ausweisung von genügend Bauland erwarten, um gegen die Wohnungsnot vorzugehen und Gewerbeflächen bereitzustellen. "Wir müssen mit diesem Zielkonflikt offen umgehen und vernünftige Lösungen anbieten", sagte Aiwanger.

Der Wirtschaftsminister verwies dabei noch einmal auf die Flächensparoffensive, die 2019 gestartet worden sei und ein Bündel an Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs auf den Weg gebracht habe. Dabei sei ein Richtwert von fünf Hektar Flächenverbrauch pro Tag bis 2030 gesetzlich verankert und Anreize über eine Sonderförderung Flächensparen im Regionalmanagement gesetzt worden.

Und Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) betonte: "Eines ist klar: Unser Boden ist wertvoll und nicht vermehrbar." Bodenschutz bedeute Klimaschutz. Glauber versprach: "Wir wollen unsere natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und den Flächenverbrauch im Freistaat deutlich senken".

Lokale Projekte machen Flächensparen möglich

Im Rahmen des Monats des Flächensparens werden bayernweit mehr als 20 Veranstaltungen angeboten. Ziel sei es, interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommunalverwaltungen und -politik über die verschiedenen Aspekte und Möglichkeiten des Flächensparens zu informieren und zu sensibilisieren, wie es von Seiten der Landesregierung heißt.

Lokal gibt es bereits erfolgreiche Projekte: Im Hofheimer Land im unterfränkischen Landkreis Hassberge etwa konnten durch Beratung und Zuschüsse zur Sanierung rund 46 Hektar Bauland gespart werden. Doch das Thema stehe bei Unternehmen aufgrund der Energiekrise derzeit völlig außerhalb des Koordinatensystems, sagt Manfred Gößl vom Bayerischen Industrie und Handelskammertag.

Bund Naturschutz und Opposition üben Kritik

Kritik übt auch Thomas Frey vom Bund Naturschutz: "Wir erleben, dass seit 20 Jahren der Flächenverbrauch in Bayern nicht wirklich gesunken ist. Der Freistaat Bayern baut weiterhin Straßen wie je zuvor." Bei den großen Projekten sei bisher in der Praxis kein Umsteuern zu erkennen.

Ähnlich äußert sich Ludwig Hartmann, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag: "Die Zahlen zum Flächenverbrauch in Bayern sprechen eine deutliche Sprache: sie steigen unvermindert an. Stattdessen, so Hartmann, solle jeder der "unsere bayerische Landschaft liebt", denken "bevor der Bagger kommt." Statt eines Richtwerts brauche es einen Pflichtwert von fünf Hektar pro Tag, meint der Grünen-Politiker.

SPD-Baupolitikerin Natascha Kohnen sieht die Staatsregierung insbesondere in der Pflicht, aktiver gegen Leerstand vorzugehen: "Die Staatsregierung soll ihre staatlichen Gebäude überprüfen. Was steht denn leer? Der Leerstand kann wieder bewohnt werden, weniger Neubau – Flächen gespart", so ihr Fazit.