Bernreiter: "Endgültige Entscheidung zu 15-km-Regel abwarten"

Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Verbot von touristischen Tagesausflügen für Bewohner von Corona-Hotspots über einen Umkreis von 15 Kilometern hinaus in Bayern vorläufig gekippt hat, äußert sich Landrat Christian Bernreiter (CSU) im BR-Gespräch und verteidigt die eigene Praxis bei der 15-Kilometer-Regel im Landkreis Deggendorf: "Wir haben zusammen mit den Medien bei uns vor Ort natürlich schon bestimmt, wo das ist, wie es gilt, haben Beispiele genannt. Unsere Umsetzung ist nicht angegriffen worden."

Gericht: Textliche Festlegung des 15-km-Umkreises nicht deutlich

Der Hintergrund: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof setzte die Regelung im Eilverfahren vorläufig außer Vollzug, die textliche Festlegung eines solchen Umkreises sei nicht deutlich genug und verstoße aller Voraussicht nach gegen den Grundsatz der Normenklarheit, entschied das Gericht am heutigen Dienstag.

Bernreiter sagte im Gespräch, man müsse jetzt die endgültige Entscheidung abwarten - und: "In einem Rechtsstaat muss man die Entscheidung hinnehmen. Es ist nicht in der Sache aufgehoben worden, sondern wegen der Formalie, dass die 15 Kilometer nicht ausreichend für die Bürger klar erkenntlich definiert sind. Unser Ansinnen, dass man vor allem die Tagesausflügler nicht in unsere Kristallisationspunkte reinfahren lässt, ist bestätigt worden."

Einreisesperre für touristische Tagesausflüge auch aufgehoben

Der Antragsteller aus Passau scheiterte nämlich tatsächlich mit seinem Versuch, auch die von Kommunen verhängte Einreisesperre für touristische Tagesausflüge per Eilantrag zu kippen. Bernreiter sieht sich darin bestätigt: Der Bayerische Wald war teils überlaufen, viele kamen zum Rodeln oder Langlaufen auch von auswärts hierher.

Der Deggendorfer Landrat hat noch vor der heutigen Entscheidung des Gerichts die 15-Kilometer-Regelung im Landkreis Deggendorf aufgehoben, sowohl für Einheimische, als auch für externe Tagesausflügler. Die 7-Tages-Inzidenz liege im Landkreis Deggendorf bereits an elf aufeinanderfolgenden Tage unter 200: "Deswegen tangiert es uns nicht mehr", so sein Fazit.