Bernd Sibler - Ein Kümmerer als Kunstminister

Fast schon euphorisch wirkt Bernd Sibler kurz nach seiner Vereidigung im Landtag. Dass er seinen Traumjob Kultusminister aufgeben musste, weil die Freien Wähler jetzt den Minister für Bildung und Kultus stellen, scheint er schon weggesteckt zu haben. Er betont seine Expertise auf dem Gebiet, immerhin war er schon Staatssekretär im Bereich Wissenschaft und Kunst und Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses im Landtag: "Die Themen sind mir nicht fremd. Wir werden sofort arbeitsfähig sein." sagt Sibler.

Kümmerer mit Nehmerqualität

Der 47-Jährige hat das, was man Nehmerqualität nennt. Rückschläge steckt er weg. Von 2007 bis 2008 war er bereits einmal als Staatssekretär im Kabinett, dann flog er wieder raus, aus Proporzgründen. Er stellte sich nicht beleidigt nörgelnd in die Ecke, sondern leitete für drei Jahre den Wissenschaftsausschuss im Landtag. So ein Verhalten wird honoriert in der CSU. 2011 kommt Sibler wieder ins Kabinett, als Bildungsstaatssekretär.

Lobende Worte von einer SPD-Politikerin

Die SPD-Frau Isabell Zacharias war Siblers Stellvertreterin im Wissenschaftsausschuss. Sie traut ihm das Amt Minister für Wissenschaft und Kunst zu. Als einen, der zuhört, interessiert und fleißig ist, beschreibt sie ihn. Auf die Frage, was jetzt ansteht, sagt Sibler erst, was CSU-Minister oft vorweg schicken. Er beschreibt, wie gut das Land Bayern dasteht: "Wir haben mit der Oper und dem Staatstheater Weltspitzenbereiche, das wollen wir ausbauen. Das gilt auch für die Museumslandschaft, wo wir echte Perlen dabei haben."

Kultur in Stadt und Land

Die einseitige Förderung der Hochkultur wird von SPD und Grünen oft kritisiert im Landtag. Der neue Koalitionspartner Freie Wähler setzt sehr auf Kultur im ländlichen Raum, Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse. Als das Theater in Augsburg Staatstheater wurde, weckte das schnell Begehrlichkeiten in anderen Städten. Die CSU-Kulturpolitiker forderten die damalige Kunstministerin Marion Kiechle auf, einen Plan vorzulegen, wie auch andere Städte wie Würzburg oder Regensburg besser gefördert werden könnten. Der Niederbayer Sibler hat sich da viel vorgenommen. Er will beides: "Bayern lebt von der Vielfalt, Bayern lebt von der Breite, Bayern lebt von der Spitze", sagt Sibler. Und: "Das schließt sich nicht aus, das ergänzt sich sogar wunderbar." Konkreter wird er am Tag seines Amtsantritts nicht. Aber er will auch alternative Kultur fördern.

Baustellen: Konzerthaus und Haus der Kunst

Die Sanierung des Deutschen Museum, der Bau des Konzerthauses in München - bald will er die Baustelle besuchen, das erwartet ihn im neuen Amt. Ihn, der als bodenständig gilt und sich an der Spitze des Bildungsministeriums in nur einem halben Jahr einen guten Ruf, den des Kümmerers erarbeitet hat. Ist ein Kümmerer der Richtige im Ressort Wissenschaft und Kunst? Er selbst meint ja.

Kümmerer und Vermittler

Milliardenschwere Sanierungen, Probleme im Haus der Kunst und der Hochschule für Musik, Bernd Sibler wird ausreichend zu tun haben. In Zeiten, in denen die Kunst oft auch sehr politisch ist und Künstler nicht immer begeistert sind von der CSU-Politik, wird Sibler möglicherweise auch eine Vermittlerrolle zukommen.