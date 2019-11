Berliner Mauer: In Diedorf steht sie noch

Matthias Maresch stammt aus Thüringen. Er kennt die DDR aus eigener Anschauung. Noch vor dem Bau der Mauer ist er als Kind mit seiner Familie in den Raum Augsburg geflüchtet. Später wurde er Unternehmer, und als solcher war der heute 66-Jährige nach der Wende viel in Ostdeutschland unterwegs - für Baugeschäfte. Da ergab sich die Gelegenheit, Mauerteile zu kaufen. Maresch hat sieben Segmente erworben, für damals insgesamt 2.000 DM.

Mauerreste sollten zuerst in Mareschs Garten

Der Verkäufer sei froh gewesen, gleich sieben Stück loszuwerden, so Maresch. "Und ich hab sie halt gekauft und gedacht, ich stell sie in den Garten." Damit sei seine Frau aber nicht einverstanden gewesen, ergänzt er lächelnd.

Teile der Berliner Mauer jetzt mitten in Diedorf

Mithilfe eines Fuhrunternehmers aus Mareschs Freundeskreis kamen die Mauerreste in den Landkreis Augsburg. Seit zehn Jahren stehen sie inzwischen vor der Diedorfer Schmutterhalle. Ganz in der Nähe ist auch eine Grund- und Mittelschule.

Mauerreste machen Geschichte erlebbar

Bürgermeister Peter Högg macht deutlich, wie die Schülerinnen und Schüler davon profitieren: etwa, indem sie im Rahmen von Projekten die Mauerreste erkunden und sich mit deren Geschichte auseinandersetzen.

Maresch noch heute froh über friedliche Wende

In diesen Tagen, in denen Deutschland an 30 Jahre Mauerfall erinnert, denkt auch Maresch oft an die Zeit der Teilung zurück: "Das tollste Ereignis war für mich, dass die Mauer ohne Blutvergießen gefallen ist."