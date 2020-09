Berliner Corona-Demo-Rede: Konsequenz für Augsburger Polizisten

Die Polizei zieht Konsequenzen aus dem Auftritt eines Augsburger Polizisten bei der zurückliegenden Corona-Demo in Berlin. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf BR-Anfrage mitteilte, handelt es sich um einen Kriminalhauptkommissar, der als Sachbearbeiter im Kommissariat für Eigentumsdelikte tätig ist.

Arbeit nur im Innendienst

Dort werden unter anderem Raubdelikte bearbeitet. Als Reaktion auf den Auftritt in Berlin wurde laut Mitteilung ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Der Beamte werde aus diesem Grund zurzeit ausschließlich im Innendienst eingesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Verfahren nannte das Polizeipräsidium nicht. Der Augsburger Polizist ist einer von drei bayerischen Beamten, die bei der Berliner Demonstration als Redner in Erscheinung getreten sind. Die Staatsregierung hatte bereits angekündigt, dass die Auftritte dienstrechtlich geprüft werden.

Herrmann droht mit "harten Sanktionen"

Mit "harten Sanktionen" müssen demnach vor allem Beamte rechnen, die sich in Sachen Reichsbürgerideologie oder Rechtsextremismus politisch betätigen, so Innenminister Joachim Herrmann. Hier habe die Meinungsfreiheit von Polizisten - auch im Ruhestand - klare Grenzen: "Für so etwas fehlt mir jegliches Verständnis", sagte der Innenminister.

Die Redner könnten dem Ansehen der Polizei erheblich schaden, "wenn sie sich offen als Polizisten zu erkennen geben, um bei ihren Auftritten Seriosität vorzugaukeln", so Herrmann weiter. Das sei umso ärgerlicher, da die bayerische Polizei bei der Bekämpfung des Coronavirus sehr gute Arbeit leiste und vor allem politisch neutral arbeite.