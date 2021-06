Berlin lockt: Aiwanger selbstbewusst - und chancenlos?

Werben um enttäuschte Unionswähler

Die Wahlkampftaktik Aiwangers: Er will enttäuschte Unionswähler abwerben. Nämlich diejenigen, die die eher strikte Corona-Politik von Söder und Merkel ablehnen.

Und der Freie Wähler Chef wurde auch heute nicht müde zu betonen, die Freien Wähler seien unabhängig von Großspenden und würden deshalb nicht für eine bestimmte Gruppe, sondern für das ganze Land "Lobbyarbeit machen". Damit könnte er tatsächlich einen Nerv bei der Wählerschaft treffen. Die Maskenaffäre und andere Verstrickungen von Unionsabgeordneten haben CDU und CSU geschadet und könnten den ein oder anderen Wähler schon mit dem Gedanken spielen lassen, ihr Kreuz im September lieber bei den ebenfalls konservativen Freien Wählern zu machen.

Lagerwahlkampf schadet kleinen Parteien

Doch sicher ist das nicht. Denn derzeit deutet vieles darauf hin, dass es zu einem Lagerwahlkampf zwischen den Unionsparteien und den Grünen kommt. Gerade bei einem Zweikampf um die Spitze aber leiden die kleineren Parteien. Und damit auch die Freien Wähler. Das hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zuletzt deutlich gezeigt. Die CDU bekam mehr Zuspruch als vorhergesagt, Meinungsforschern zufolge auch, um die zweitstärkste Kraft, die AfD in Schach zu halten. Nicht zuletzt die Freien Wähler blieben so hinter ihren eigenen Erwartungen zurück, ihre Stimmen verloren sich in der Rubrik "Sonstige".

Der erhoffte Einzug in den vierten Landtag blieb also aus. Lediglich in Bayern, in Brandenburg und in Rheinland-Pfalz sind die Freien Wähler vertreten. Umso schwerer ist es für die Freien Wähler in den anderen Bundesländern überhaupt wahrgenommen zu werden. Oder um noch einmal zurück zum Fußball zu kommen: Die Freien Wähler sind dort noch nicht einmal Regional, sondern nur Kreisliga.

Aiwanger: Trainer und Mannschaftskapitän in einer Person

Doch Aiwanger will es trotzdem wissen. Er ist eine Art One-Man-Show. Er ist Vorstand, Trainer und Mannschaftskapitän in einem. In Bayern wird das geschätzt. Der Beweis dafür, die 95 Prozent Zustimmung bei seiner Wiederwahl zum Landes-Chef. Im starken bayerischen Landesverband lassen sich potenzielle Nachfolger für Aiwanger an einer Hand abzählen - und schon das nur mit Mühe. Diese Zentrierung der Freien Wähler auf ihren Bundesvorsitzenden ist Vor- und Nachteil. Starke Spitzenkandidaten spielen zunehmend eine wichtige Rolle für die Wahlentscheidung, sie können die Parteien insgesamt nach oben ziehen. Doch anders als in Bayern, wird Aiwanger wegen seines Dialekts und seiner oft hemdsärmeligen Art in anderen Teilen der Republik häufig belächelt. Darauf weisen selbst Anhänger der Freien Wähler hin. Unvergessen: die Erklärungen der Corona-Politik am Beispiel von Brathendln oder Biertischen.

Stärke und Schwäche zugleich: die Kommunalpolitik

Die Freien Wähler werden nach wie vor eher als regionale und kommunale Kraft wahrgenommen. Und so gibt es auch in den eigenen Reihen Stimmen, die die Sorge umtreibt, man könne sich verzetteln mit dem Ziel in die Bundesliga aufzusteigen. Konrad Heuwieser etwa, Stadtratsmitglied der Freien Wähler in Altötting, ist der Meinung, bundespolitische Ambitionen würden zu viel Zeit und Energie fressen. Und seine Fraktionskollegen im Altöttinger Rathaus befürchten, die Freien Wähler müssten sich dann vor Ort an die Entscheidungen der Parteigremien halten und würden damit ihre Unabhängigkeit verlieren. Genau das aber sei schließlich die Stärke der Freien Wähler. Man mache vor Ort Politik sei dadurch nah dran am Bürger. Den Kritikern des Berlin-Kurses dürfte es also schwer fallen genau dafür Wahlkampf zu machen.

Sorgt der Underdog für eine Überraschung?

Auf dem Papier also sieht es nicht gut aus für die Freien Wähler. Doch wie der DFB-Pokal im Fußball hat auch jede Wahl ihre eigenen Gesetze. Und womöglich schafft es dann doch auch mal der Underdog aus der Regionalliga bis nach Berlin.