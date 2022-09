AKW-Betreiber dementiert: Kein Stresstest-Ergebnis für Isar 2

Die Betreibergesellschaft des Atomkraftwerks Isar 2, PreussenElektra, weist Medienberichte vom Donnerstagabend zurück, in denen Teilergebnisse des sogenannten Stresstests zur Stromversorgung in Deutschland veröffentlicht wurden, zurück. Das "Handelsblatt" hatte berichtet, dass der Stresstest einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2 bei Landshut und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg über die Wintermonate nahelege.

Der CEO von PreussenElektra, Guido Knott, und der Kraftwerksleiter von Isar 2, Carsten Müller, erklärten im BR-Interview: "Diese Medienberichte sind uns nicht bekannt. Wir warten weiter auf offizielle Aussagen der Bundesregierung. Derzeit sind weder vom Bundeswirtschaftsministerum, noch aus anderen Kreisen der Regierung Ergebnisse kommuniziert worden." Sollte die Bundesregierung zu der Entscheidung kommen, die Kernkraftwerke am Netz zu lassen, werde PreussenElektra alles daran setzen, dieses Vorhaben umzusetzen, so Knott.

Bundeswirtschaftsministerium: Test noch nicht fertig

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte zuvor umgehend den Bericht des "Handelsblattes" dementiert, dass der von den vier großen Stromnetzbetreibern Tennet, Amprion, 50hertz und TransnetBW vorgelegte Test fertig sei. "Es gibt noch kein finales Stresstest-Ergebnis, der Stress-Test dauert an", sagte eine Ministeriumssprecherin.

Eigentlich sollten in Deutschland die letzten drei Meiler - Isar 2, Neckarwestheim II und Emsland - zum Jahresende abgeschaltet werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte zudem erklärt, dass die Reaktoren zum Gas sparen kaum einen Beitrag liefern könnten.

Viele AKW in Frankreich vom Netz

Die Regierung hatte allerdings mit Blick auf die Stromversorgung einen sogenannten Stresstest bei den Stromnetz-Betreibern in Auftrag gegeben. Dabei wird geprüft, ob etwa eine Streckung des Betriebs der AKW erforderlich sein könnte, um das Netz stabil zu halten und die Versorgungssicherheit zu garantieren. Süddeutschland steht daher besonders im Blickpunkt. Dabei spielt unter anderem eine Rolle, dass Frankreich zahlreiche seiner AKW wegen Wartungsarbeiten vom Netz genommen hat und so teilweise von Deutschland mitversorgt wird. Das Problem für Frankreich könnte sich im Winter verschärfen, da das Land auch beim Heizen stark auf Strom setzt.

