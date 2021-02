Bericht: Seehofer will Einreisestopp für Tschechien und Tirol

Parallel zu den Einreiseverboten aus Großbritannien sollen bald wohl auch Menschen aus Tschechien und Tirol nicht mehr in die Bundesrepublik einreisen können. Das legt ein Bericht der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung nahe.

Seehofer will Regionen in Tschechien und Tirol als Virusmutationsgebiet deklarieren

Aufgrund der gehäuften Inzidenz mit Coronamutanten in diesen Regionen hätten Bayern und Sachsen die Bundesregierung gebeten, Tirol und grenznahe Gebiete in Tschechien als Virusmutationsgebiete zu deklarieren und stationäre Grenzkontrollen einzuführen. Dem werde man wohl entsprechen und noch am Wochenende damit beginnen, so Seehofer zur SZ.

Ausbreitung von Coronavarianten hoch

Hintergrund ist die Ausbreitung von Mutationen des Coronavirus in Tschechien und Tirol. Dass das Virus etwa aus Tschechien nach Deutschland eingetragen wird liegt nahe, unter anderem weil die bayerischen Grenzlandkreise hohe Infektionsraten haben. So hat der Landkreis Tirschenreuth derzeit einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 333, in Wunsiedel liegt der Wert bei 256, in Hof (Landkreis) bei 162 und Hof (Stadt) bei 178.

Tschechien schottet ab morgen Grenzbezirke von Außenwelt ab

Unterdessen schottet Tschechien wegen massiver Infektionszahlen ab morgen drei Grenzbezirke von der Außenwelt ab. Nach den Worten von Gesundheitsminister Blatny darf niemand, der dort wohnt, den jeweiligen Bezirk verlassen, zudem würden Menschen von außerhalb nicht hineingelassen. Ausnahmen gelten für den Weg zur Arbeitsstätte.

