vor 11 Minuten

Bericht: 24-Jährige kippt auf Tanzfläche um und stirbt

Ein mysteriöser Tod beschäftigt derzeit die Polizei in Niederbayern. Eine junge Frau nimmt in einer Disko in Untergriesbach eine unbekannte Flüssigkeit zu sich, kippt um und stirbt wenig später im Krankenhaus.