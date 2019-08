Bergwanderer stürzt 150 Meter in den Tod

Am Freitagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr hat ein Bergsteiger am Grünstein einen Notruf abgesetzt: Ein Wanderer war vor seinen Augen 150 Meter in die Tiefe gestürzt.

Retter konnten nichts mehr tun

Der Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14" brachte die Einsatzkräfte der Bergwacht und einen Notarzt zur Unglücksstelle. Sie konnten allerdings nur noch den Tod des 70-jährigen Mannes feststellen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Südhang des etwa 1.300 Meter hohen Bergs.

Leiche noch nicht identifiziert

Da der Mann keine Ausweispapiere bei sich hatte, konnten ihn die Ermittler noch nicht identifizieren. Sie fanden lediglich ein Bahnticket, das vermuten lässt, dass der 70-Jährige am Donnerstagnachmittag von Freilassing nach Berchtesgaden gefahren war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vermisster Wanderer tot am Simetsberg aufgefunden

Ein seit Donnerstagabend vermisster Wanderer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist inzwischen tot aufgefunden wurden. Ein anderer Wanderer entdeckte den 67-Jährigen leblos neben dem Weg zum Simetsberg auf etwa 1.250 Metern Höhe. Die Polizei konnte den Mann eindeutig als den vermissten Wanderer identifizieren. Nach Informationen der Ermittler hatte der Mann keine äußeren Verletzungen und ist vermutlich an akutem Kreislaufversagen gestorben.