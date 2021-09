Bergwanderer im Karwendel abgestürzt

Tödlicher Bergunfall im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Ein Urlauber ist bei einer Wanderung im Karwendelgebirge ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte eine Pensionsinhaberin den Gast am Mittwoch als vermisst gemeldet.

Wanderer kehrte nicht mehr in Berghütte zurück

Der 63-Jährige aus Naumburg in Sachsen-Anhalt war am Dienstag zu einer Tour ins Karwendel aufgebrochen und bis Mittwochfrüh nicht in seine Mittenwalder Pension zurückgekehrt. Bergwacht und Polizei starteten eine Suchaktion, auch mit Hubschrauber.

Im steilen Gelände abgestürzt

Gegen 17 Uhr wurde der Mann im Bereich Kitzeck unterhalb des Bergsteigs zur Mittenwalder Hütte leblos aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Wanderer über steiles Gelände rund 70 Meter tief abgestürzt sein. Ein Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe ermittelt zur Unfallursache.