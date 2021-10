Bergwaldprojekt: Freiwillige in den Mooren der Rhön im Einsatz

Kälte und Regen machten ihnen nichts aus – den Freiwilligen, die in den vergangenen beiden Wochen wieder in der Hochrhön im Einsatz waren. Die meisten hatten Gummistiefel an, denn im Moor ist es eben nass. Damit das auch so bleibt, haben zwei Gruppen mit je 18 Männern und Frauen unter anderem geholfen, alte Entwässerungsgräben abzudichten. Im Rahmen des Bergwaldprojekts haben sie im Roten und im Schwarzen Moor Naturschutzarbeit geleistet – unentgeltlich, während ihrer Freizeit. Sie kamen aus allen Ecken Deutschlands – unter anderem aus Kiel, Berlin, München, Augsburg oder Aschaffenburg.

Moor sollte im Dritten Reich entwässert werden

Während das Rote Moor im hessischen Teil der Rhön ehemals abgetorft wurde, ist das Schwarze Moor noch weitgehend intakt. Doch auch hier sind in der Vergangenheit Schäden angerichtet worden. Im Dritten Reich gab es Pläne, in der Hochrhön Landwirtschaft anzusiedeln und das Moor abzubauen. Es wurden Entwässerungsgräben eingezogen.

Glücklicherweise wurden diese Pläne aber schnell wieder aufgegeben, und seit 1939 steht das Schwarze Moor unter Naturschutz. Die Gräben wurden mit Wehren aus Holzplanken wieder abgedichtet, sie beschäftigen Naturschützer aber bis heute. Weil die Bauwerke mit der Zeit kaputt gingen, wurden sie undicht und werden nun nach und nach erneuert.

Intakte Moore tragen zum Klimaschutz bei

Moore sind CO2-Speicher und leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz. Das können sie aber nur, wenn sie nass bleiben. Wie Projektbetreuer Philipp Fritz erklärte, bestehen die Moore aus organischer Substanz. Die Torfmoose sterben nach unten hin ab, und durch die Wassersättigung wird der darin enthaltene Kohlenstoff nicht abgebaut, sondern im Moor gebunden.

Laut Susanne Wüst vom Landschaftspflegeverband Rhön-Grabfeld haben die Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre auch dem Schwarzen Moor nicht gut getan. Es wächst demnach aktuell nicht weiter. Früher ging man davon aus, dass das Moor innerhalb von tausend Jahren um einen Meter wächst. Umso wichtiger ist es, die ehemaligen Entwässerungsgräben abzudichten.

Hilfe der Ehrenamtlichen ist unerlässlich

Der Landschaftspflegeverband ist äußerst dankbar für die Arbeit der Freiwilligen vom Bergwaldprojekt. Die Hauptamtlichen im Biosphärenreservat Rhön könnten dies nicht leisten, und eine Fachfirma mit schwerem Gerät würde weit mehr Schäden in der Natur anrichten als die Helfer, die vor allem mit ihren Händen arbeiten.

Trotz des teils schlechten Wetters haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Einsatz in der Rhön nicht bereut und sprachen von der guten Gruppendynamik, die sich schon nach kurzer Zeit entwickelte. Einige waren schon zum wiederholten Mal für das Bergwaldprojekt aktiv.

Erst im August hatten freiwillige Helferinnen und Helfer im Moor unter anderem Freiflächen gemäht und Teufelsabisse gepflanzt – eine wichtige Futterpflanze für den seltenen Skabiosen-Scheckenfalter. Organisiert werden die Aktionen vom Bergwaldprojekt mit Sitz in Würzburg. Es organisiert deutschlandweit Freiwilligenwochen, bei denen mehr als 3.000 Freiwillige pro Jahr helfen.