Bergwaldprojekt: Freiwillige forsten Wald bei Röttingen auf

Gemeinsam mit Experten werden die Ehrenamtlichen kleine Bäumchen pflanzen und hunderte Eicheln aussäen. Der Einsatz am Samstag ist eine Aktion des bundesweit aktiven Bergwaldprojektes mit Sitz in Würzburg. Der Ende der 1980er Jahre von Naturschützern gegründete Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wälder, Moore, Biotope und Naturparke in Zeiten des Klimawandels zu pflegen und zu erhalten.

"Der hinter uns liegende Sommer hat nicht nur in Mainfranken gezeigt, welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Umwelt, Tiere und Menschen hat – es ist Zeit, dass wir etwas tun." Stephen Wehner, Geschäftsführer Bergwaldprojekt e.V.

Jedes Jahr nehmen rund 2000 Freiwillige an den Arbeitseinsätzen teil. Ziel sei dabei nicht nur der Erhalt der Natur und seltener Arten, sondern auch das Umdenken in der Gesellschaft.

2019 wird das Bergwaldprojekt deutschlandweit an 58 Einsatzorten Wald aufforsten, umbauen und pflegen. Dabei kommen dem Verein zufolge etwa 300 000 Bäume in die Erde. Die Anmeldung zu den Projektwochen 2019 ist ab dem 11. Dezember 2018 unter www.bergwaldprojekt.de möglich.