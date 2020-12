Bergwacht: Trotz Corona-Ski-Lockdown ist für Sicherheit gesorgt

Verunglückten Skitourengehern und Wanderern könne nicht so schnell geholfen werden, da Lifte und Bergbahnen wegen des Lockdowns geschlossen sind. Auf diese Gefahr hatte die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen Elisabeth Koch (CSU) in einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder aufmerksam gemacht.

Bergwacht: Rettungsmaßnahmen hängen wenig von Liftanlagen ab

Die Bergwacht und auch die bayerische Lawinenwarnzentrale teilen diese Sicht jedoch nicht ganz. Trotz geschlossener Lifte sei die Bergrettung gesichert, sagt Andreas Dahlmeier, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Dahlmeier sieht keine Beeinträchtigung bei einem Notfall.

Rettungsmaßnahmen würden generell wenig von laufenden Liftanlagen abhängen, die Bergwacht hätte ihre eigenen Fahrzeuge und notfalls könnte auch auf die Luftrettung zurückgegriffen werden. Aber auch Dahlmeier rechnet wie im Sommer mit einem erheblichen Ansturm auf die Berge und erfahrungsgemäß werde dann auch die Unfallzahl ansteigen.

Lawinenlagebericht fällt nicht aus

Den Lawinenlagebericht werde es wie gewohnt geben - auch wenn einige Beobachter aufgrund der geschlossenen Skigebiete wegfielen, heißt es beim bayerischen Lawinenwarndienst. Wie in jedem Winter berät sich auch die Lawinenkommission und entscheidet über Sperrungen von Straßen oder geöffneten Pisten.

Haftungsfrage bei geschlossenen Skipisten

Thomas Feistl, Leiter der bayerischen Lawinenwarnzentrale gibt jedoch eine Einschränkung. Eine geschlossene Skipiste falle nicht unter das Aufgabenfeld der Kommission und werde deshalb nicht überwacht.

Elisabeth Koch, die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen wirft deshalb die Haftungsfrage auf. Sie möchte von Ministerpräsident Söder eine Aussage, wer die Verantwortung übernimmt, wenn auf einer geschlossenen Skipiste eine Lawine abgeht und Menschen zu Schaden kommen.