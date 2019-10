Bergwacht rettet zwei Frauen aus Watzmann-Ostwand

Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" haben am Sonntagabend gerade noch bei Tageslicht zwei Bergsteigerinnen aus Osteuropa aus der mittleren Watzmann-Ostwand gerettet. Die Frau und ihre Tochter wollten über den Berchtesgadener Weg aufsteigen, hatten Orientierungsprobleme und mussten bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei verhältnismäßig mildem Wetter biwakieren.

Retter musste sich abseilen

Am späten Sonntagnachmittag waren sie etwas abseits des eigentlichen Aufstiegs im hinteren Bereich der Gipfelschlucht und konnten vor dem Einbruch der Dunkelheit keinen Platz mehr zum erneuten Biwakieren finden. Deshalb setzten sie gegen 17.40 Uhr einen Notruf ab. "Christoph 14" flog mit zwei Bergrettern los, konnte aber geländebedingt keinen der Retter vom Hubschrauber aus absetzen. Deshalb wurde einer der Retter an einem 25-Meter-Tau hängend zu den beiden Frauen geflogen.

Schnee vom ersten Winter-Einbruch

Schließlich holte der Hubschrauber den Retter und die beiden Frauen am Tau hängend ab und brachte sie zu einem Landeplatz in der Schönau. Die ganze Aktion war in weniger als einer Stunde beendet, nach Angaben der Bergwacht wurde dadurch ein möglicherweise aufwendiger Nacht-Einsatz vermieden.

Die Bergwacht Berchtesgaden weist darauf hin, dass in der Watzmann-Ostwand ab der Biwakschachtel aktuell noch immer Schnee vom ersten Winter-Einbruch liegt; normalerweise einfachere Passagen werden dadurch schwieriger und durchaus riskant, was Bergsteiger bei ihren Planungen immer mit berücksichtigen sollten, so die Bergwacht.