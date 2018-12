Bergwacht rettet verunglückten Gleitschirmflieger aus Bäumen

Der 37-Jährige startete am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags am Haidel, einem beliebten Startpunkt für Gleitschirmflieger im Kreis Freyung-Grafenau. Wie die Bergwacht mitteilt, verfing sich der Mann etwa 200 Meter unterhalb der Schanze mit seinen Schnüren in den Bäumen.

Gleitschirm hängt 15 Meter über Abgrund

Der Hintermann hatte den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt. Weil der 37-Jährige aber in 15 Meter und damit für die Feuerwehr in unerreichbarer Höhe fest hing, wurde die Bergwacht alarmiert. Vier Retter aus Passau und vier aus Hauzenberg rückten an.

Mit Baumsteigeisen kletterte ein Bergwachtler nach oben und seilte den 37-Jährigen ab. Der Mann blieb unverletzt.