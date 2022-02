Bergwacht rettet erschöpfte Wanderer am Predigtstuhl

Zwei Wanderer sind am Samstag Nachmittag am Predigtstuhl im Schnee stecken geblieben und kamen infolge des eisigen Windes ans Ende ihrer Kräfte. Nach ihrem Notruf retteten Bergwacht und ein Hubschrauber die beiden und brachten sie in eine Klinik.