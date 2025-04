Bergwacht rettet abgestürzte Paragliderin am Hochfelln

13.04.2025, 14:01 Uhr Bildbeitrag

Eine Gleitschirmfliegerin ist am Samstag im Landkreis Traunstein in den Baumkronen hängengeblieben und konnte sich aus 20 Metern Höhe nicht selbst befreien. Die Bergwacht Bergen musste sie mit dem Hubschrauber in Sicherheit bringen lassen.