21.11.2019, 10:51 Uhr

Bergwacht rettet 50 Meter abgestürzten Jäger an Steilhang

Ein achtzigjähriger Jäger ist in den Bergen bei Schneizlreuth an einem Steilhang 50 Meter abgestürzt. Die Bergwacht konnte den stark unterkühlten Schwerverletzten in dem unwegsamen Gebiet retten.