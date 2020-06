Bergwacht Berchtesgaden rettet drei Wanderer in Not

Die Bergwacht Berchtesgaden hatte in den vergangenen Tagen gut zu tun. Am Pfingstsonntag Nachmittag ging der Notruf eines Wanderers aus Franken ein. Er hatte in rund 2.000 Meter Höhe beim Aufstieg über die Schusterroute zunächst ein gefährliches Schneefeld überwunden. Als er wegen des einsetzenden Nebels umkehren wollte, traute er sich aber nicht mehr über das Schneefeld talwärts zu gehen.

Einsatz für Rettungshubschrauber "Christoph 14"

Bei seinem Notruf wurde zusammen mit der Bergwacht Berchtesgaden auch die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" verständigt. Sie rückten zur Nordostseite des Hohen Gölls aus. Der Hubschrauber konnte aufgrund des Nebels die Einsatzstelle nicht anfliegen, setzte aber zwei Bergretter in der Nähe des in Not geratenen Mannes ab. Am späten Nachmittag hatten sie ihn sicher ins Tal geleitet.