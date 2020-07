Bergwacht: Bayerwald nichts für "Sommerklapperl-Touristen"

Die Bergwachten im Bayerischen Wald rechnen heuer im Corona-Sommer mit mehr Einsätzen als sonst. Denn neben vielen Touristen, die Deutschlandurlaub machen, sind vor allem an schönen Wochenenden zahlreiche Tagesausflügler aus ganz Ostbayern - von Regensburg bis Passau - zum Wandern, Radeln oder E-Biken im Bayerischen Wald unterwegs.

Nicht auf das Handy verlassen und gute Schuhe anziehen

Die Bergwacht ist gerüstet, hat aber auch Wünsche an die Besucher: zum Beispiel, dass sich die Leute auf solche Touren genauso gut vorbereiten wie in den Alpen. Gute Wanderschuhe müssen selbstverständlich sein.

"Der Bayerische Wald ist keine Spielwiese für Sommerklapperl-Touristen!" Klaus Pister, Einsatzleiter der Bergwacht Zwiesel

Dominik Schönberger, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Furth im Wald (Lkr. Cham) empfiehlt, Wechselkleidung, ausreichend Getränke und ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei zu haben. Außerdem sollte man sich nicht nur auf Handy-Apps verlassen, sondern auch eine klassische Wanderkarte mitnehmen.

Netzabdeckung nicht garantiert

Denn in den weitläufigen Wäldern ist die Netzabdeckung nicht überall gegeben. Es gab auch schon Bergungen von Wanderern, die sich verirrten oder in gefährlichen Steilhängen landeten, weil sie auf Rat ihres Handys den markierten Weg verlassen hatten.

Schwierige Bergungs-Aktionen

Verirrte Wanderer mussten die Bergwachtler in den vergangenen Jahren immer wieder bergen. Oft sind lange Suchaktionen mit vielen Einsatzkräften nötig, weil die Leute nicht sagen können, wo sie sich genau befinden und die Handyortung nicht überall funktioniert. Bayerischer Wald und Böhmerwald sind das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas - eine Tücke gerade bei den beliebten grenzüberschreitenden Wanderungen.

Weitläufige Wälder machen Orientierung schwer

Die weitläufigen Wälder machen die Orientierung schwerer als im Hochgebirge, wo man mehr Aussichtspunkte und frei stehende Gipfel hat. Leicht verirren kann man sich auch in den großen und für Wanderer durchaus attraktiven Windwurfflächen, von denen es mittlerweile viel mehr gibt als früher. Dort sollte man unbedingt auf den markierten Wegen bleiben.

Kondition wird oft überschätzt

Viele Wanderer unterschätzen den Bayerischen Wald beziehungsweise überschätzen ihre Kondition. Denn viele Touren sind zwar nicht so steil wie im Hochgebirge, dafür dauern oft viel länger, weil man weitere Strecken zurücklegen muss.

"Die Klassiker sind: man ist ein bisschen angeschlagen, fühlt sich nicht ganz fit. Man hat vielleicht zu wenig zu trinken dabei, man hat nicht gegessen. Dann kommt es auch bei Jüngeren schnell dazu, dass man wegen Kreislaufschwäche oder völliger Erschöpfung die Bergwacht rufen muss." Dominik Schönberger, Bergwacht Furth im Wald

Verletzungsrisiko durch Erschöpfung

Außerdem verletze man sich leichter, wenn man müde oder erschöpft sei. Viele Mountainbike-Unfälle, so Schönberger, passieren gar nicht bei steilen Bergabfahrten, sondern kurz vorm Stehenbleiben in ebenem Gelände. "Wir hatten schon Verletzte, die da nicht schnell genug aus den Pedalen kamen und stürzten."

112 für den Notfall - grenzübergreifend

Im Notfall kann man überall einfach - ohne Vorwahl - die europaweit geltende Notrufnummer 112 rufen. Sie gilt zum Beispiel auch in Tschechien. Dort erreicht man dann entweder die deutsche oder die tschechische Leitstelle, wo meist beide Sprachen gesprochen werden, so Dominik Schönberger.

"Keine Touren allein"

Wenn man keinen Handyempfang hat, was in der Region öfter vorkommt, dann muss man einfach so lange weitergehen, bis man wieder Empfang hat. Von daher empfiehlt es sich, Touren nicht ganz alleine zu machen, so dass zumindest ein nicht verunglückter Begleiter mit dem Handy Hilfe holen kann.