Bergungsarbeiten nach Unfall mit Schwertransporter auf A3

Nach einem Unfall mit einem Schwertransporter musste die A3 zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Fahrer eines 100 Tonnen schweren Transporters ist am Donnerstagmorgen gegen 5.00 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen. Laut Polizei kollidierte er dann mit einem Fahrbahnteiler und blieb stecken.

Bergungsarbeiten dauern den ganzen Tag lang

Beladen ist der Transporter mit 52 Tonnen schweren Maschinenteilen. Die Bergungsarbeiten sollen nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis ca. 22 Uhr am späten Abend dauern. Es mussten spezielle Bergungsfahrzeuge und -kräne angefordert werden.

Nach aktuellem Stand 500.000 Euro Sachschaden

Bei der Kollision des Lkws mit einer zulässigen Gesamtmasse von 98 Tonnen blieb der 47-jährige Fahrer unverletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 500.000 Euro geschätzt. Im Laufe des Tages sind zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid daher Behinderungen und teils Verkehrssperren zu erwarten.